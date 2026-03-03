A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO COMPRESO TRA ANCONA NORD E ANCONA SUD IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 3 marzo 2026 – Alle ore 06:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Pescara, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 229, che ha coinvolto 3 mezzi pesanti di cui un’autocisterna di gasolio.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, attualmente, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Pescara.