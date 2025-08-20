A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER FUMO IL TRATTO COMPRESO TRA TERMOLI E POGGIO IMPERIALE IN DIREZIONE BARI
Roma, 20 agosto 2025 – Alle ore 10 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari, a causa della presenza di fumo proveniente da un incendio esterno alla pertinenza autostradale, all’altezza del km 498.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Attualmente , in corrispondenza del tratto chiuso non si segnalano accodamenti.
Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dovranno uscire alla stazione di Termoli percorrere la SS16 Adriatica e successivamente rientrare in autostrada a Poggio Imperiale.