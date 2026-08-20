A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER FUMO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER FUMO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 20 agosto 2026 – Alle ore 16 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, a causa del fumo scaturito da un incendio esterno alla sede autostradale, all’altezza del km 539+500.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 8 di Bari di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti che da Pescara sono diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, possono seguire la SS272 in direzione di San Severo, da cui immettersi sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia, proseguire sulla SS673 Tangenziale di Foggia in direzione dell’A14, per rientrare in autostrada alla stazione di Foggia.
Per gli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, possono proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione di Pescara/San Severo, con rientro in autostrada A14 alla stazione di San Severo.