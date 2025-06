A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER FUMO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A16 NAPOLI-CANOSA E CERIGNOLA EST IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 30 giugno 2025 – Intorno alle 19:15, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Cerignola est, in direzione Pescara, a causa della presenza di fumo all’altezza del km 593, proveniente da un incendio che sta interessando le aree adiacenti alla piattaforma autostradale.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente , in corrispondenza del tratto chiuso non si segnalano accodamenti.

Agli utenti, in A14 provenienti da Bari e in A16 provenienti da Napoli diretti verso Pescara, si consiglia di uscire in A16 a Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est in direzione Pescara.