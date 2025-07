A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER FUMO IL TRATTO COMPRESO TRA CERIGNOLA EST ED IL BIVIO A14/A16 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 16 luglio 2025 – Alle ore 19:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerignola est ed il bivio A14/A16 entrambe le direzioni, a causa della presenza di fumo proveniente da un incendio che sta interessando le aree adiacenti all’autostrada. Inoltre, è stato chiuso il nodo A16/A14 per chi proviene da Napoli ed è diretto verso Pescara.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti che viaggiano in A14 verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Canosa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Cerignola est in direzione Pescara.

Percorso inverso per gli utenti in viaggio verso Bari.

Per gli utenti in viaggio sulla A16 e diretti verso Pescara in A14, si consiglia di uscire a Cerignola Ovest per rientrare in A14 a Cerignola est verso Pescara dopo aver percorso la viabilità ordinaria.