A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO TRA VAL DI SANGRO E VASTO NORD IN DIREZIONE BARI

Roma, 11 ottobre 2026 – Alle 8:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto nord in direzione Bari, per un mezzo pesante in fiamme, al km 421,5, in corrispondenza del quale il traffico è bloccato con accodamenti.





Sul luogo dell’evento, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.





Chi viaggia vero Bari deve uscire a Val di Sangro e, dopo aver percorso la SS16 Adriatica verso Foggia/Bari, può rientrare in A14 a Vasto nord.