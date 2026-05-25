A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO TRA POGGIO IMPERIALE E SAN SEVERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO TRA POGGIO IMPERIALE E SAN SEVERO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 25 maggio 2026 – Alle 13:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni, a causa della presenza di fumo in carreggiata all’altezza del km 523.8, provocato da un incendio esterno alla sede autostradale.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglia della Polizia Stradale e il personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Per chi viaggia verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, si consiglia di percorrere la SS16 in direzione San Severo, per poi rientrare in A14 alla stazione di San Severo.
Per chi viaggia verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a San Severo, si consiglia di percorrere la SS16 in direzione Termoli, per poi rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale.