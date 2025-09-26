A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO TRA LORETO E CIVITANOVA MARCHE PER INTERVENTO DEI VVF IN AREA ESTERNA ALL’AUTOSTRADA

Roma, 26 settembre 2025 – Poco prima delle 9, sulla A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni. La misura si è resa necessaria, in via precauzionale, su richiesta dei Vigili del Fuoco, per consentire il loro intervento su una fuga di gas, trasportato da un condotto, situato all’esterno della piattaforma all’autostradale.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 7° Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, si registra 1 km di coda all’uscita obbligatoria di Civitanova Marche in direzione Ancona.

Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Civitanova Marche, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Loreto. Percorso inverso per gli utenti diretti verso Pescara.