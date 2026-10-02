A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO SUD E VASTO NORD IN DIREZIONE PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO SUD E VASTO NORD IN DIREZIONE PESCARA
Roma, 2 ottobre 2026 – Alle ore 12 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Vasto sud e Vasto nord verso Pescara per materiali dispersi all’altezza del km 438.4.
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 7 di Pescara di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti provenienti da Bari e diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, si consiglia di percorrere la SS16 Adriatica in direzione Pescara per poi rientrare in autostrada a Vasto nord.