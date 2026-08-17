A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO SUD E TERMOLI IN DIREZIONE BARI

Roma, 17 agosto 2026 – Poco prima delle ore 14, sulla A14 Bologna-Taranto, tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari è stato temporaneamente chiuso il tratto a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 459.

Attualmente, nel tratto interessato, si registrano 5 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 7 di Pescara di Autostrade per l’Italia.

In alternativa, chi viaggia verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, può percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Termoli.