A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E POGGIO IMPERIALE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E POGGIO IMPERIALE VERSO PESCARA
Roma, 13 ottobre 2026 – Alle ore 21:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale verso Pescara, a causa della presenza di materiali dispersi in carreggiata all’altezza del km 520.
Attualmente, nel tratto interessato dall’evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e non si registrano turbative alla circolazione.
Sul luogo dell’evento, sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti in viaggio verso Pescara devono uscire a San Severo, percorrere la SS16 Adriatica verso Lesina-Gargano, proseguire sulla SP35 e rientrare in A14 alla stazione di Poggio Imperiale.