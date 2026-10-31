A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA VERSO BARI

Roma, 31 ottobre 2026 – Alle ore 18 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, in direzione Bari, a causa di un incidente che ha coinvolto tre autovetture all’altezza del km 553, in corrispondenza del quale il traffico risulta momentaneamente bloccato e si registra 1 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 8 di Bari di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria di San Severo, si consiglia di percorrere la SS272 verso San Severo, proseguire sulla SS16 Adriatica per poi immettersi sulla tangenziale di Foggia, con rientro in A14 a Foggia.