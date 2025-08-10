A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 10 agosto 2025 – Alle 15:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, a causa del fumo scaturito da un incendio sulla scarpata adiacente all’autostrada, all’altezza del km 545.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione dell’8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, non si registrano turbative alla circolazione in entrambe le direzioni.
Chi viaggia verso Bari deve uscire a San Severo e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A14 a Foggia. Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara.