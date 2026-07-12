A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA SAN SEVERO E FOGGIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 12 luglio 2026 – Alle ore 11:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni, a causa del fumo scaturito da un incendio esterno alla sede autostradale, all’altezza del km 534.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 8 di Bari di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti che da Pescara sono diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria San Severo, possono percorrere la SS16 Adriatica verso Foggia dove rientrare in autostrada.
Chi proviene da Bari ed è diretto verso Pescara, può seguire il percorso inverso.