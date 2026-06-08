A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E TERAMO-GIULIANOVA-MOSCIANO IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E TERAMO-GIULIANOVA-MOSCIANO IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 8 giugno 2026 – Alle ore 18:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Teramo-Giulianova-Mosciano, in direzione Ancona, a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 342.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta momentaneamente bloccato e si registrano 4 km di coda.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 7 di Pescara di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti in A14 in viaggio verso Ancona devono uscire a Roseto degli Abruzzi, percorrere la SS16 seguendo le indicazioni per Giulianova e rientrare in A14 alla stazione di Giulianova.