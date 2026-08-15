A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E PINETO VERSO PESCARA

Roma, 15 agosto 2026 – Alle ore 9 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 344.2, che ha visto il coinvolgimento di un’autovettura.





Attualmente, in corrispondenza dell’evento, il traffico è momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda nel tratto compreso tra Giulianova e Roseto verso Pescara e 2 km di coda nel tratto compreso tra Pescara Nord e Roseto verso Ancona.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.





Agli utenti in transito diretti verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Roseto, si consiglia di percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 a Pineto. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Giulianova.