A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E GIULIANOVA IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E GIULIANOVA IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 29 giugno 2026 – Alle 9:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Ancona, per un incidente avvenuto al km 334,5.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda in direzione Ancona.
Chi viaggia da Pescara verso Ancona, deve uscire a Roseto degli Abruzzi, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a Giulianova.