A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ROSETO DEGLI ABRUZZI E GIULIANOVA IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 29 giugno 2026 – Alle 9:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova in direzione Ancona, per un incidente avvenuto al km 334,5.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.





Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda in direzione Ancona.



