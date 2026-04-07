A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA POGGIO IMPERIALE E VASTO SUD IN DIREZIONE PESCARA. RIMANE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO SUD E TERMOLI IN DIREZIONE BARI.

Roma, 7 aprile 2026 – Alle 15:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e vasto sud in direzione Pescara.

Rimane invariata la precedente chiusura del tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari.

Le chiusure sono state disposte in via precauzionale, per consentire le necessarie verifiche tecniche in conseguenza dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato.

Sul luogo dell’evento, continuano i sopralluoghi da parte dei tecnici del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia per le valutazioni del caso.

Attualmente, nel tratto interessato si registrano 3 km di coda in direzione Bari.

Inoltre, si registrano 4 km di coda nel tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud in direzione Bari e 10 km di coda nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, dovuti anche agli spostamenti previsti per la giornata di oggi per i rientri dalle vacanze di pasquali.

E’ attualmente in atto la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda.

Si ricorda che la SS16 Adriatica, nel tratto interessato, non risulta percorribile, pertanto si consiglia:

per i soli veicoli leggeri in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli;

per i soli veicoli leggeri in direzione Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire la SS16 Adriatica in direzione Termoli, quindi la SS650 Trignina in direzione Vasto, con rientro in A14 a Vasto sud;

per i mezzi pesanti in viaggio verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina in direzione Isernia, quindi la SS85 in direzione Venafro per poi seguire le indicazioni verso Caianello, da cui è possibile entrare sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, per poi proseguire sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa/Bari.

Percorso inverso per i mezzi pesanti che viaggiano in direzione opposta, verso Pescara.

Per le lunghe percorrenze, in direzione Bari, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire verso Bari.

Per le lunghe percorrenze da Bari, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire lungo la A1.