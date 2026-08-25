A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA POGGIO IMPERIALE E TERMOLI IN DIREZIONE PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA POGGIO IMPERIALE E TERMOLI IN DIREZIONE PESCARA
Roma, 25 agosto 2026 – Alle 14:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, per un incendio sulla scarpata adiacente alla carreggiata, all’altezza del km 493.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, si registrano rallentamenti in direzione Pescara a causa del fumo scaturito dall’incendio.
Chi viaggia verso Pescara deve uscire a Poggio Imperiale, seguire la SS16 Adriatica in direzione Termoli fino al bivio con la SS87 Sannitica, per poi rientrare in A14 a Termoli.