A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA POGGIO IMPERIALE E SAN SEVERO IN DIREZIONE BARI

Roma, 5 Giugno 2026 – Alle 12:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari a causa di un mezzo pesante in fiamme all’altezza del km 516. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale dell 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dovranno uscire a Poggio Imperiale, potranno percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di San Severo.