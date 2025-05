A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 8 maggio 2025 – Alle 6:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pineto e Roseto degli Abruzzi in direzione Ancona, per un mezzo pesante fermo in avaria all’altezza del km 346. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico verso Ancona è bloccato e si registrano 4 km di coda in direzione Ancona e, poiché si circola su una corsia attraverso uno scambio di carreggiata per un cantiere di lavori di ammodernamento, 3 km di coda in direzione Pescara. Si registrano inoltre 2 km di coda nel tratto compreso tra Pescara nord e Pineto in direzione Ancona, per l’uscita obbligatoria a Pineto.

Chi viaggia verso Ancona, deve uscire a Pineto e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A14 a Roseto degli Abruzzi. In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Pescara nord.