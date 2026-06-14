A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PINETO E PESCARA NORD IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 14 giugno 2026 – Alle ore 21:30 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pineto e Pescara Nord in direzione Pescara, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 354.1.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta momentaneamente bloccato e si registra 1 km di coda verso Pescara.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 7 di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti in A14 in viaggio verso Pescara devono uscire a Pineto, percorrere la SS16 seguendo le indicazioni per Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara Nord.