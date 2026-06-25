A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PESCARA SUD E PESCARA OVEST IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 25 giugno 2026 – Alle 9:10 circa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pescara sud e Pescara ovest in direzione Ancona, a causa di un incidente al km 384.





Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Inoltre, è in corso la distribuzione di acqua agli utenti fermi in coda da parte della Protezione Civile.





Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Ancona.





Chi viaggia verso Ancona, deve uscire a Pescara sud, percorrere la SS714 Tangenziale di Pescara, quindi il Raccordo Pescara-Chieti, con rientro in A14 a Pescara ovest.