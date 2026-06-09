A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PESARO E FANO IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 9 giugno 2026 – Alle 19:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pesaro e Fano, verso Ancona, a causa di un incidente autonomo di un mezzo pesante che trasportava carta, che si è ribaltato all’altezza del km 169.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 3 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del Tronco 7 di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria di Pesaro, possono percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Fano.