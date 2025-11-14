Roma, 14 novembre 2025 – Alle ore 9:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, a causa di un incidente avvenuto in galleria all’altezza del km 297+800, che ha visto il coinvolgimento di due pullman e un mezzo pesante.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda in direzione Pescara.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti I Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.