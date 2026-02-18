A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PEDASO E GROTTAMMARE IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 18 Febbraio 2026 – Poco prima delle 11, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Pedaso, all’altezza del km 288, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato per consentire la rimozione dei mezzi e l’avvio delle operazioni di pulizia del piano viabile.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 7° Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Pescara, devono uscire a Pedaso, dove si segnalano 3 km di coda a causa dell’uscita obbligatoria, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Grottammare.