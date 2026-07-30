A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PEDASO E FERMO IN DIREZIONE ANCONA PER INCIDENTE

Roma 30 luglio 2026 – Alle19:30 circa sulla A14 Bologna-Taranto è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Pedaso e Fermo, verso Ancona, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 280 che ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante. L’incidente ha coinvolto anche la carreggiata opposta.

Attualmente, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda, mentre in direzione opposta si segnala 1 km di coda nel tratto compreso tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso verso Pescara e il traffico transita su una corsia.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e il personale del 7 tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Grottammare percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Pedaso.