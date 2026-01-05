A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTONA E PESCARA SUD IN DIREZIONE PESCARA

Roma, 5 gennaio 2026 – Alle ore 7:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione Pescara a causa di una rapina a un furgone un portavalori, avvenuto all’altezza del km 402, in cui sono rimaste coinvolte anche tre autovetture e un camion.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione dell’evento, e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Pescara.

Gli utenti che viaggiano verso Pescara devono uscire a Ortona, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Pescara Sud.