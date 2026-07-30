A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ORTONA E LANCIANO IN DIREZIONE BARI

Roma, 30 Luglio 2026 – Alle ore 10:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Ortona e Lanciano, in direzione Bari, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 412 e che ha visto coinvolti un mezzo pesante e una moto.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia e sono in corso le operazioni di distribuzione dell’acqua agli automobilisti in coda.

Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Bari, dovranno uscire a Ortona, dove si segnala 1 km di coda all’uscita obbligatoria, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Lanciano.