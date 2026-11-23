A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIAMENTO A1/A14 E L’ALLACCIAMENTO A14/R14 RACCORDO DI CASALECCHIO IN DIREZIONE A1

Roma, 23 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, alle ore 22:30 circa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1/A14 e l’allacciamento con l’A14/R14 Raccordo di Casalecchio, in direzione A1, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 11.4.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda.

Agli utenti in viaggio verso la A1 si consiglia di uscire ad Arcoveggio in A13, per poi rientrare a Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio dopo aver percorso la viabilità ordinaria.