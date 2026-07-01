A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A16 NAPOLI-CANOSA E CANOSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A16 NAPOLI-CANOSA E CANOSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 1 Luglio 2026 – Alle ore 15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Canosa in entrambe le direzioni, a causa del fumo scaturito da un incendio in scarpata, all’altezza del km 605.1.
Per lo stesso motivo in A16 Napoli-Canosa è stato temporaneamente chiuso il nodo con la A14 Bologna-Taranto per chi proviene da Napoli.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale dell’8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Al momento, nel tratto interessato, non si registrano turbative.
Chi viaggia in A14 da Bari ed è diretto verso Pescara, deve uscire a Canosa, percorrere la SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, proseguire sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, prendere la SS16 Adriatica in direzione Foggia, poi prendere la SP77 Rivolese verso Manfredonia e rientrare in A14 a Cerignola est. Percorso inverso per chi viaggia verso Bari.
Per chi proviene da Pescara ed è diretto in A16 verso Napoli, deve uscire alla stazione di Cerignola est, percorrere la SP77 in direzione Cerignola, proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione Foggia ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest. Percorso inverso per chi viaggia in A16 ed è diretto in A14 verso Pescara.
Gli utenti in viaggio in A16 e diretti verso Bari, devono uscire a Cerignola Ovest, percorrere la SP143 dell’Ofanto in direzione Cerignola, proseguire sulla SP231 Andriese-Coratina e rientrare in A14 alla stazione di Canosa.