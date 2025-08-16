A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GIULIANOVA E ROSETO VERSO PESCARA

Roma, 16 agosto 2025 – Alle 19:15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Giulianova e Roseto verso Pescara, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 343.

Inoltre, per consentire le operazioni di soccorso, è stata temporaneamente chiusa anche l’entrata di Roseto verso Pescara.

Al momento, all’interno del tratto chiuso, il traffico è momentaneamente bloccato e si registrano 4 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.