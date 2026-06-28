A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 28 giugno 2026 – Poco dopo le 15:00, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est in entrambe le direzioni, a causa del fumo scaturito da un incendio, all’altezza del km 572,7, su una proprietà esterna alla sede autostradale.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale dell’8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Al momento, nel tratto interessato, non si registrano turbative.
Chi viaggia verso Bari, deve uscire a Foggia Zona Industriale e, dopo aver percorso la SS16 Adriatica può rientrare in A14 a Cerignola est. Percorso inverso per chi viaggia verso Pescara.