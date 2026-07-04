A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA ZONA INDUSTRIALE E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 4 luglio 2026 – Alle ore 17 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est in entrambe le direzioni, a causa del fumo scaturito da un incendio esterno alla sede autostradale, all’altezza del km 565.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del Tronco 8 di Bari di Autostrade per l’Italia.
Al momento, nel tratto interessato, non si registrano turbative.
Gli utenti che da Pescara sono diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria stazione di Foggia Zona Industriale, possono proseguire sulla tangenziale Foggia SS673 in direzione Cerignola, quindi percorrere la SS16 Adriatica fino all’incrocio con la SP77 Rivolese, in direzione Manfredonia, da cui è possibile immettersi in autostrada a Cerignola Est.
Chi proviene da Bari ed è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola Est, può seguire la SP77 Rivolese in direzione di Cerignola, proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia, da cui è possibile immettersi sulla SS676 Tangenziale di Foggia fino a raggiungere la stazione di Foggia Zona Industriale per il rientro in A14.