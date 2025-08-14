A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA E CERIGNOLA EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 14 agosto 2025 – Alle ore 10:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola Est in entrambe le direzioni a causa di un incendio, al di fuori della competenza autostradale, avvenuto all’altezza del km 566 in direzione Bari.
Al momento all’interno del tratto chiuso in direzione Bari il traffico transita su una corsia e si registra 1 km di coda.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Agli utenti in transito diretti verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Foggia si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Cerignola Est. Percorso inverso per chi è diretto verso Pescara.