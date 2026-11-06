A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FANO E PESARO-URBINO IN DIREZIONE BOLOGNA PER INCIDENTE

Roma, 6 Novembre 2026 – Alle 7:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fano e Pesaro-Urbino, verso Bologna a causa di Incidente avvenuto all’altezza del km 171, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti provenienti da Ancona e diretti verso Bologna, dovranno uscire alla stazione Fano dove si registrano 2 km di coda, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Pesaro-Urbino.