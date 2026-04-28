A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FANO E MAROTTA-MONDOLFO IN DIREZIONE ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA FANO E MAROTTA-MONDOLFO IN DIREZIONE ANCONA
Roma, 28 Aprile 2026 – Alle 14:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Fano e Marotta, verso Ancona a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 174.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, all’interno del tratto chiuso si viaggia su una corsia e si registrano 4 km di coda.
Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda.
Agli utenti provenienti da Bologna e diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Pesaro, percorrere la SS 16 Adriatica e rientrare in autostrada alla stazione di Marotta.