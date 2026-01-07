A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CERIGNOLA EST E IL BIVIO CON LA A16 NAPOLI-CANOSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 gennaio 2026 – Alle ore 16:00 circa, sulla Autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cerignola Est e il bivio con la A16 Napoli-Canosa, in entrambe le direzioni. All’altezza del km 595, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe avvenuto un assalto a un portavalori, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. L’evento ha coinvolto tre veicoli, andati in fiamme.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico risulta momentaneamente bloccato in direzione Bari, in corrispondenza del quale si registra 1 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti diretti verso Bari devono uscire a Cerignola Est, percorrere la SS 16 Adriatica verso Bari, per poi rientrare in autostrada a Canosa.

Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Canosa e, dopo aver percorso la SS16 Adriatica verso Foggia, rientrare in autostrada a Cerignola Est.