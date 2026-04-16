A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA CASTEL SAN PIETRO E BOLOGNA SAN LAZZARO ANCHE IN DIREZIONE ANCONA

Roma, 16 aprile 2026 – Alle ore 16:45 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro anche in direzione di Ancona, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 27 che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Al momento in corrispondenza dell’incidente il traffico risulta bloccato su entrambe le carreggiate e si registrano 2 km di coda verso Bologna e 2 km di coda verso Ancona.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Sono in corso le operazioni di distribuzione di acqua agli utenti in coda da parte del personale ASPI.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Castel San Pietro si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia seguendo le indicazioni per Bologna e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro. Percorso inverso per chi è diretto verso Ancona.