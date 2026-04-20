A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA SAN LAZZARO E BOLOGNA FIERA IN DIREZIONE A1 MILANO-NAPOLI PER INCIDENTE

Roma, 20 Aprile 2026 – Alle 11:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, in direzione A1 Milano-Napoli, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 21, che ha visto coinvolti 4 mezzi pesanti. Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda.



Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.



Gli utenti diretti verso A1 Milano-Napoli dovranno uscire obbligatoriamente a Bologna San Lazzaro, dove si registrano 5 km di coda, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova da dove potranno immettersi nuovamente in A14 e proseguire in direzione A1. Agli utenti che ne hanno la possibilità si consiglia di anticipare l’uscita a Castel San Pietro e seguire lo stesso percorso.