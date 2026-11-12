A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E L’ALLACCIAMENTO CON L’A1 IN DIREZIONE MILANO PER RIPRISTINO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE SUL NODO A14-A1
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E L’ALLACCIAMENTO CON L’A1 IN DIREZIONE MILANO PER RIPRISTINO URGENTE DELLA PAVIMENTAZIONE SUL NODO A14-A1
Roma, 12 novembre 2026 – Poco dopo le ore 07:00, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con l’A1, in direzione Milano, per consentire il ripristino urgente della pavimentazione sul nodo A14-A1 interessato da copiosa pioggia in atto.
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, si circola su una sola corsia e si registrano 3 km di coda in direzione Milano.
Agli utenti che da Ancona sono diretti a Milano si consiglia di immettersi sul ramo di Casalecchio, per poi entrare in A1 verso Milano. A chi ha superato il bivio di Casalecchio, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Borgo Panigale, di percorrere la SS 7 via Emilia verso Valsamoggia dove riprendere l’A1 verso Milano.