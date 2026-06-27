Roma, 27 giugno 2026 – Alle ore 7:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna, per un incidente nel quale si è ribaltata un’autovettura al km 1.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Bologna.

Chi viaggia in direzione della A1 Milano-Napoli, deve uscire a Bologna Borgo Panigale e, dopo aver percorso la SS9 via Emilia, può entrare in A1 a Valsamoggia.