A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA BOLOGNA BORGO PANIGALE E IL BIVIO CON LA A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZIONE BOLOGNA
Roma, 27 giugno 2026 – Alle ore 7:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la A1 Milano-Napoli, in direzione Bologna, per un incidente nel quale si è ribaltata un’autovettura al km 1.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.
Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Bologna.
Chi viaggia in direzione della A1 Milano-Napoli, deve uscire a Bologna Borgo Panigale e, dopo aver percorso la SS9 via Emilia, può entrare in A1 a Valsamoggia.