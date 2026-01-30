A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ANDRIA E TRANI VERSO BARI

Roma, 30 gennaio 2026 – Alle ore 21:00 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Andria e Trani verso Bari, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 626.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, la Polizia Stradale e il personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Bari.

Agli utenti in viaggio verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Andria si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria in direzione di Trani dove rientrare in A14 verso Bari.