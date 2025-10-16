A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ANCONA SUD E ANCONA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 16 ottobre 2025 Alle ore 17:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 218 che ha visto coinvolta una cisterna che si è ribaltata disperdendo il carico sulla carreggiata.

All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti in transito diretti verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria ad Ancona Sud, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 ad Ancona Nord.