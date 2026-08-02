A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ACQUAVIVA DELLE FONTI E BARI SUD IN DIREZIONE BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA ACQUAVIVA DELLE FONTI E BARI SUD IN DIREZIONE BARI
Roma, 2 Agosto 2026 – Alle ore 12:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud, verso Bari, per la presenza di fumo in carreggiata, causata da un incendio avvenuto al di fuori della pertinenza autostradale. Attualmente, all’interno del tratto chiuso non si registrano accodamenti.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.
Gli utenti provenienti da Taranto e diretti verso Bari, dovranno uscire a Acquaviva Delle Fonti, percorrere la SS100 in direzione di Bari, successivamente la SS16 Adriatica e rientrare in autostrada a Bari sud.