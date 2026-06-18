A14 BOLOGNA-TARANTO: TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STAZIONE DI RICCIONE

Roma, 18 giugno 2026 – Alle ore 12:30 circa, sulla A14 Bologna-Taranto è stata temporaneamente chiusa la stazione di Riccione in uscita da entrambe le provenienze e in entrata in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in fiamme.

Al momento sono in corso le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul luogo dell’evento insieme ai soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna.

In corrispondenza dell’uscita di Riccione, si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Rimini Sud e Riccione verso Ancona.

Agli utenti in transito si consiglia di utilizzare in alternativa le stazioni di Rimini Sud o Cattolica.