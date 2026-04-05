A14 BOLOGNA-TARANTO: STAZIONE DI IMOLA – CHIUSURA NOTTURNA E USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE
A14 BOLOGNA-TARANTO: STAZIONE DI IMOLA – CHIUSURA NOTTURNA E USCITE OBBLIGATORIE NOTTURNE
Roma, 5 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, saranno adottati i seguenti provvedimenti alla stazione di Imola, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo:
-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 aprile, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro;
-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10aprile e dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 aprile, chi percorre la A14 da Bologna verso Ancona, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Imola.
Dopo l’uscita obbligatoria ad Imola, rientrare dalla stessa stazione e riprendere il proprio percorso in direzione Ancona.