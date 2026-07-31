A14 BOLOGNA-TARANTO, STAZIONE DI IMOLA: AL VIA NUOVA FASE DEL PIANO DI AMMODERNAMENTO DEL CAVALCAVIA DI SVINCOLO

Garantita la piena fruibilità del casello in entrata e in uscita nella fascia oraria a maggior flusso di traffico

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività previste nell’ambito del piano di ammodernamento del cavalcavia di svincolo di Imola, che per ragioni tecniche richiedono l’assenza di traffico, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata verso Bologna e in uscita per i veicoli provenienti da Ancona, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 12:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto;

-dalle 12:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 agosto;

-dalle 12:00 di mercoledì 5 alle 6:00 di giovedì 6 agosto;

-dalle 12:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 agosto.

Il programma delle attività, condiviso con l’Amministrazione comunale e la Polizia locale, è stato definito per ridurre al minimo disagi alla circolazione autostradale e locale, garantendo la piena fruibilità della stazione nella fascia oraria 6:00-12:00, in cui si concentrano i maggiori volumi di traffico in ingresso e in uscita dalla stazione.

I lavori prevedono la sostituzione degli attuali dispositivi di appoggio in corrispondenza delle spalle del cavalcavia di svincolo con nuovi isolatori elastomerici, al fine di migliorare il comportamento strutturale dell’opera e la sicurezza dell’infrastruttura.

Le attività saranno realizzate con l’impiego di squadre di maestranze operanti su turni avvicendati.

In alternativa si potrà utilizzare l’entrata della stazione di Castel San Pietro e l’uscita della stazione di Faenza.