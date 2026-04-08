A14 BOLOGNA-TARANTO: SOSPESO IL DIVIETO DI TRANSITO PER I MEZZI PESANTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VAL DI SANGRO E VASTO SUD IN DIREZIONE BARI

Rimangono chiusi i tratti interessati dal fronte franoso, compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione di Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto Sud in direzione di Pescara per tutti i veicoli

Roma, 8 aprile 2026 – Alle 09:00 circa sulla A14 Bologna-Taranto, in relazione alle condizioni del traffico per il quale al momento non si registrano disagi, è stata disposta in accordo con le autorità competenti la sospensione del divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate, nel tratto compreso tra Val di Sangro e Vasto sud in direzione Bari. Rimangono attive le chiusure dei tratti compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara.

Le chiusure sono state disposte nella tarda mattinata di ieri, per consentire le necessarie verifiche tecniche in conseguenza dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso di Petacciato.

Sul luogo dell’evento, i tecnici di Autostrade per l’Italia, attraverso l’ausilio del suddetto sistema di monitoraggio, continuano le attività di sorveglianza del fronte franoso, il quale non si è ancora assestato. Pertanto, non è ancora possibile prevedere delle tempistiche per la riapertura del tratto.

Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta percorribile, pertanto si consiglia:

Per i soli veicoli leggeri in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli.

Per i soli veicoli leggeri in direzione Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire la SS16 Adriatica in direzione Termoli, quindi la SS650 Trignina in direzione Vasto, con rientro in A14 a Vasto sud.

Per i mezzi pesanti in viaggio verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina in direzione Isernia, quindi la SS85 in direzione Venafro per poi seguire le indicazioni verso Caianello, da cui è possibile entrare sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, per poi proseguire sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa/Bari. Percorso inverso per i mezzi pesanti che viaggiano in direzione opposta, verso Pescara.

Per le lunghe percorrenze in direzione Bari, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire verso Bari.

Per le lunghe percorrenze da Bari, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire lungo la A1.