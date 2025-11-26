A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTURA CAVALCAVIA DI SVINCOLO DI IMOLA

Conclusa, come da cronopragramma, la fase più intesa delle attività di ammodernamento

Roma 26 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, all’altezza del km 50, a partire dalle 6:00 di domani, giovedì 27 novembre, sarà nuovamente aperto, come da cronoprogramma, il casello di Imola, attualmente chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire la fase più intensa dei lavori di ammodernamento sul cavalcavia di svincolo.

Il cronoprogramma delle attività, condiviso con l’Amministrazione comunale e la Polizia locale, definito con l’obiettivo di minimizzare i disagi alla circolazione autostradale e locale, ha visto quotidianamente impegnato un team di professionisti composto da circa 20 maestranze e 4 mezzi d’opera e ha riguardato, in particolare, l’impermeabilizzazione dell’impalcato e il risanamento della pavimentazione stradale.